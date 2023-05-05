بالتعاون مع ICH.. "الغذاء والدواء" تنظّم برنامجاً دولياً لتدريب مقيّمي جودة الأدوية

ويقدم البرنامج نخبة من أبرز الخبراء الدوليين، مثل المختصّة في مجال الأدوية الحيوية من الولايات المتحدة الدكتورة نادين ريتر، والمختص في كيمياء الدواء من المملكة المتحدة الدكتور مارك باول، والمختصّة في مجال التصنيع الحيوي من جمهورية النمسا الدكتورة مارغيت هولزير، ويشاركهم مجموعة من الخبراء والمقيّمين من "الغذاء والدواء"، هم: صالح النبهان وحصة الراشد وهيا العنزي وأمل السبيعي، فيما انضم إلى البرنامج قرابة 90 مقيّماً وخبيراً من منسوبي "الغذاء والدواء"، وأكثر من 30 مقيّماً ممثلين لعددٍ من الجهات الرقابية العربية والدولية.