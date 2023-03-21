الرياض تستعد لاستقبال شهر رمضان.. إكمال تجهيزات قرابة الـ16 ألف جامع ومسجد بالمنطقة

وجرى التأكيد على منسوبي المساجد والجوامع، بالالتزام بالتعاميم الصادرة من الوزارة بالضوابط الخاصة بشهر رمضان، والتقيد بأوقات الأذان والإقامة حسب توقيت أم القرى، ومنح التصاريح اللازمة لإفطار الصائمين في المساجد والجوامع الراغبة في إقامة برامج التفطير، والتأكد من مستوى النظافة، والقيام بالجولات التفقدية من قِبَل مراقبي ومراقبات المساجد على مستوى المنطقة.