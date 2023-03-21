محليات
الرياض تستعد لاستقبال شهر رمضان.. إكمال تجهيزات قرابة الـ16 ألف جامع ومسجد بالمنطقة
ضِمن استعدادات "الشؤون الإسلامية" لتيسير أداء العبادات بكل خشوع وطمأنينة وفي أجواء إيمانية
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، تهيئة وتجهيز (5426) جامعًا ومسجدًا في العاصمة الرياض، و(11226) جامعًا ومسجدًا في المحافظات التابعة للمنطقة؛ لاستقبال المصلين في شهر رمضان.
يأتي ذلك ضمن الخطط المُعَدة بهذا الشأن، في إطار عمل كل الاستعدادات والإمكانيات لتوفير الوسائل والسبل كي يؤدي المصلون صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.
وجرى التأكيد على منسوبي المساجد والجوامع، بالالتزام بالتعاميم الصادرة من الوزارة بالضوابط الخاصة بشهر رمضان، والتقيد بأوقات الأذان والإقامة حسب توقيت أم القرى، ومنح التصاريح اللازمة لإفطار الصائمين في المساجد والجوامع الراغبة في إقامة برامج التفطير، والتأكد من مستوى النظافة، والقيام بالجولات التفقدية من قِبَل مراقبي ومراقبات المساجد على مستوى المنطقة.