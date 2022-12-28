أمير الباحة يُثمّن اعتماد مشاريع تعزيز الشبكات الكهربائية بالمنطقة بقيمة مليار و800 مليون ريال

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير إدارة المساندة بوزارة الطاقة المهندس ناصر علي حكمي، ومدير إدارة كهرباء الباحة المهندس صالح بن عبدالله العسيري والوفد المرافق لهما؛ حيث قدّم المهندس العسيري لسموه التقرير السنوي للخدمات الكهربائية بالمنطقة لعام 2022م، متضمنًا ما تحقّق من إنجازات في تحسين موثوقية الشبكات الكهربائية وإيصال الخدمات للمشتركين، والتقدم في تنفيذ مشاريع محطات تحويل الطاقة وتحسين الشبكات.