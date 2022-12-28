أمير الباحة يُثمّن اعتماد مشاريع تعزيز الشبكات الكهربائية بالمنطقة بقيمة مليار و800 مليون ريال

ثمّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الجهود التي تقدمها وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء، باعتماد مشاريع تعزيز الشبكات الكهربائية بالمنطقة، بقيمة تجاوزت مليارًا و800 مليون ريال؛ لمواكبة النمو في جميع مجالات التنمية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير إدارة المساندة بوزارة الطاقة المهندس ناصر علي حكمي، ومدير إدارة كهرباء الباحة المهندس صالح بن عبدالله العسيري والوفد المرافق لهما؛ حيث قدّم المهندس العسيري لسموه التقرير السنوي للخدمات الكهربائية بالمنطقة لعام 2022م، متضمنًا ما تحقّق من إنجازات في تحسين موثوقية الشبكات الكهربائية وإيصال الخدمات للمشتركين، والتقدم في تنفيذ مشاريع محطات تحويل الطاقة وتحسين الشبكات.
ونوّه أمير المنطقة إلى ما تضمنه التقرير من مشاريع منفذة، ومشاريع قيد التنفيذ، التي أسهمت في تحسين الخدمات الكهربائية، متطلعًا سموه إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ المشاريع الحالية.