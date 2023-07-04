في مقطع فيديو جديد.. الأمن العام يُوثِّق عددًا من الجرائم أُلقي القبض على مرتكبيها

وبحسب الفيديو، تم القبض على مواطن في الباحة؛ صدم شخصًا، واعتدى على آخر، وجارٍ القبض على من نشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. فيما أُلقي القبض على مواطن في سراة عبيدة؛ روّج في مركبة يقودها 49.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.