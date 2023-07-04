في مقطع فيديو جديد.. الأمن العام يُوثِّق عددًا من الجرائم أُلقي القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه أُلقي القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جازان؛ روّج لمادة الإمفيتامين المخدر.
وبحسب الفيديو، تم القبض على مواطن في الباحة؛ صدم شخصًا، واعتدى على آخر، وجارٍ القبض على من نشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. فيما أُلقي القبض على مواطن في سراة عبيدة؛ روّج في مركبة يقودها 49.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وأضاف الأمن العام على حسابه بـ"تويتر" بأنه أُلقي القبض على ثلاثة مواطنين في القنفذة؛ روَّجوا مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية ومبلغ مالي. كما تم القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ روّجوا أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادتَي الإمفيتامين والحشيش المخدرتَين، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.
وأُلقي القبض على مواطن في القصيم؛ روَّج مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضُبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية.
وفي حائل أُلقي القبض على مواطنَين؛ روَّجا مادتَي الإمفيتامين والحشيش المخدرتَين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وجهاز لاسلكي.
وفي جازان تم القبض على مواطن؛ روّج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته مبلغ مالي.
وفي جدة أُلقي القبض على مقيم من الجنسية النيجيرية؛ اتخذ شقة سكنية وكرًا لترويج 4.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضُبط بحوزته مبلغ مالي.