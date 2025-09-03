مذكرة تفاهم سعودية - كويتية لتعزيز التعاون في الخدمة المدنية والتنمية الإدارية

وجاء توقيع المذكرة على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في دولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، من أبرزها: التطوير الإداري والتدريب، أنظمة القدرات والكفاءات، قواعد السلوك الوظيفي، تخطيط القوى العاملة والتعاقب الوظيفي، تطوير القيادات، والتحول إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية.