"العاتية والعقيم واللواقح".. "الزعاق" يوضّح سمات مواسم العرب وعلاقتها بالرياح

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن لكل موسم من مواسم العرب سمات عامة، ففي موسم سهيل تسود الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الوسم تكون الرياح فيه شمالية ناعمة، وموسم المربعانية تكون الرياح شمالية باردة، وبالشبط تنهض فيه الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة.