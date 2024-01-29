"العاتية والعقيم واللواقح".. "الزعاق" يوضّح سمات مواسم العرب وعلاقتها بالرياح

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن لكل موسم من مواسم العرب سمات عامة، ففي موسم سهيل تسود الرياح الجنوبية الرطبة، وموسم الوسم تكون الرياح فيه شمالية ناعمة، وموسم المربعانية تكون الرياح شمالية باردة، وبالشبط تنهض فيه الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة.
وأضاف الزعاق؛ مع دخول الصيف تنهض عندنا رياح البوارح التي تبرح الأرض بقوتها، وتبدأ بالهبوب مع شروق الشمس وتشتد حمئتها في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس تسكن ويسكن الغبار على الأشياء، وهي التي تغيّب معالم الأرض.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن العرب القدماء اهتموا بالرياح وحركاتها وجعلوا لها أسماءً وأوصافاً مبنية على المنفعة والمضرة والقوة والضعف والاتجاه، مثل "الصرصر والعاتية والعقيم واللواقح".