"الأوقاف" و"الجمعيات الأهلية" يطلقان 5 صناديق وقفية استثمارية

وتضمنت الاتفاقية تدشين 5 صناديق وقفية استثمارية: صندوق جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وصندوق جمعيات الأيتام، وصندوق جمعيات المنطقة الشرقية، وصندوق جمعيات التوحد، وصندوق الجمعيات الصحية؛ حيث وقع ممثلو الجمعيات اتفاقيات لإدارة الصناديق مع مجموعة الراجحي المالية، التي مثّلها الرئيس التنفيذي وليد بن حمد الراشد.