"منشآت" تختتم "أسبوع الصحة" لإبراز الفرص الواعدة في القطاع

وحلّ أمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، ضيفًا في أحد لقاءات أسبوع الصحة؛ وأكد أن نمو قطاع الضمان الصحي سيصل إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2030م، وهو ما يشكّل 2% من الناتج المحلي في ذلك الوقت.