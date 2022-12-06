أمانة الرياض ترفع 18,400 مركبة مهملة وتالفة منذ بداية عام 2022

وذكرت أن إجراءات رفع المركبات وحجزها تشتمل على عدة مراحل، وتحظى أعمال معالجة التشوه البصري بأهمية قصوى ضمن برامج ومبادرات الأمانة الهادفة إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحسين المشهد الحضري في المدينة، تعزيزًا للوعي المعرفي والسلوك الحضاري، بأهمية الحفاظ على البيئة العمرانية النظيفة، تحقيقًا لجودة الحياة إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.