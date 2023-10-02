تجمُّع الشرقية الصحي يخصّص 5 مواقع للفحص عن سرطان الثدي

وتشمل هذه المواقع كلًا من: مركز مي الجبر للكشف المبكّر بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى الخفجي العام، إضافة إلى السيارة المتنقلة للفحص المبكّر في مستشفى القطيف المركزي، طوال أيام الأسبوع باستثناء عطلة نهاية الأسبوع، الذي يكون من خلال التوجّه لأقرب مركز صحي والحصول على التحويل، أو عن طريق حجز موعد افتراضي في تطبيق "صحتي"؛ وطلب التحويل لمراكز الفحص المعتمدة المذكورة.