في زيارة أولى له منذ 5 سنوات.. اليابان محطة "ولي العهد" القادمة

وزار ولي العهد، اليابان عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا، وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع السعودية، حيث تسعى شركات يابانية في مجال الطاقة إلى الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا، في المقابل استحوذ صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الماضية على حصص كبيرة في عديدٍ من الشركات اليابانية.