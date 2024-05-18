في زيارة أولى له منذ 5 سنوات.. اليابان محطة "ولي العهد" القادمة

في زيارة هي الأولى له منذ نحو 5 سنوات، يزور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليابان، خلال الأيام القادمة، في جولة يلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو؛ ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا.
بدوره، قال السفير الياباني لدى السعودية على حسابه على منصة X: "الحمد لله وصلت إلى وسط مدينة طوكيو، قبل قليل، تحضيراً لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان".
وزار ولي العهد، اليابان عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا، وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع السعودية، حيث تسعى شركات يابانية في مجال الطاقة إلى الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا، في المقابل استحوذ صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الماضية على حصص كبيرة في عديدٍ من الشركات اليابانية.