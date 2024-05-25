"السديس" يعلن تدشين قناة "واتس آب" لبث التقارير وإيصال رسالة الحرمين الشريفين

وأضاف: "اليوم نعيش في عالم المتغيرات المتسارعة، ولا سيما في أدوات الإعلام وقنواته، والرئاسة الدينية سبَّاقة في تطويع كل ما يخدم رسالتها الدينية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- من استحداث هذا الجهاز التخصصي الديني بالحرمين الشريفين، وهو واجب يحتم علينا في الرئاسة، الأخذ بكل سبب وجيه موصل للغاية المنشودة، فما لايتم الواجب إلا به فهو واجب؛ واتكاءً عليه تم تدشين "قناة واتس اب" الرئاسة الدينية؛ لما تتمتع به "الوتْسَبَة" من سرعة في الانتشار والنشر عالميًا مع سهولة الاستخدام، وتجنيدها لبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالمين، ونشر التقارير والقصص الدينية والدروس العلمية والتوجيهية، وبث الكتيبات الرقمية الدينية بلغات عالمية، وإيصال مخرجات حلقات القرآن والمقراة الإلكترونية، وخطب الجمعة، وخطبة عرفات مترجمة؛ لتصل إلى الأعداد المليارية في مشارق الأرض ومغاربها". وتهدف "قناة واتس اب" إلى إبراز مرتكزات رسالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدينية الوسطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أضحت اليوم الوسيلة التفاعلية الأسرع للتواصل والتخاطب الرقمي مع العالم، وستساهم "قناة واتس اب" في الانتشار السريع للمحتوى الديني الصادر من الحرمين الشريفين، وإيصال المخرجات الإعلامية للرئاسة إلى الملايين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المحيط الداخلي والعربي والإسلامي والعالمي؛ إذ تعتبر "قناة واتس اب" هي الأبرز من الوسائل الإعلامية الحديثة في صناعة الإعلام الرقمي، والأسرع في إيصال المعلومات للجمهور والرأي العام، وتحقيق الأثر الفعال. وتعد رئاسة الشؤون الدينية تعزيز التجربة الرقمية الدينية وتجويدها، واستثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ من المرتكزات الرئيسية التي تساهم في تكامل خِدمات المنظومة الدينية من خلال "قناة واتس اب"، لإثراء التجربة الدينية الرقمية لضيوف الرحمن، وتيسيرًا لسبيل انتفاعهم من منظومة الخِدمات الدينية المهيأة لهم، فضلًا عن إبلاغ رسالة المسجد الحرام وهداياته للعالمين، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال، ومواكبةً لرؤية المملكة 2030 وخطتها في التحول الرقمي، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين.