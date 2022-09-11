المدينة.. تُدخل متطوراً يعالج ثمانينياً من سرطان كبدي بـ"سلمان الطبية"

وفي التفاصيل، تمّ تشخيص المريض بوجود ورم سرطاني في الكبد مع صعوبة إزالته جراحياً، وبعد مناقشة الحالة بين الفرق الطبية المتخصّصة، قام فريق الأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان الطبية بإجراء قسطرة لتصميم الشريان الكبدي المغذي للورم بالكامل وإعطاء كريات مجهرية محملة بالعلاج الكيميائي التي بدورها توصل العلاج الكيميائي للورم فقط دون حصول مضاعفات جانبية ناتجة عن العلاج الكيميائي، تكللت بالنجاح وغادر المريض المستشفى، ولله الحمد.