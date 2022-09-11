المدينة.. تُدخل متطوراً يعالج ثمانينياً من سرطان كبدي بـ"سلمان الطبية"

تمكّن فريق طبي متخصّص في الأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنوّرة، من علاج مريض سرطان بالكبد عن طريق قسطرة الشريان الكبدي المغذي للورم لمريض يبلغ من العمر 81 سنة يعاني ورماً سرطانياً بالكبد.
وفي التفاصيل، تمّ تشخيص المريض بوجود ورم سرطاني في الكبد مع صعوبة إزالته جراحياً، وبعد مناقشة الحالة بين الفرق الطبية المتخصّصة، قام فريق الأشعة التداخلية بمدينة الملك سلمان الطبية بإجراء قسطرة لتصميم الشريان الكبدي المغذي للورم بالكامل وإعطاء كريات مجهرية محملة بالعلاج الكيميائي التي بدورها توصل العلاج الكيميائي للورم فقط دون حصول مضاعفات جانبية ناتجة عن العلاج الكيميائي، تكللت بالنجاح وغادر المريض المستشفى، ولله الحمد.
يُذكر أن هذا النوع من العلاج يعد من الإجراءات المتقدمة والحديثة لعلاج مثل هذه الحالات التي تتكلل بنسب نجاح عالية، بإذن الله.