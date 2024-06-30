رحلة إبداعية في عالم "تخيّل مونيه" في موسم جدة 2024

تحتضن منطقة "Imagine Monet" (تخيّل مونيه)، إحدى وجهات موسم جدة 2024، المعرض التفاعلي الأضخم لأشهر200 لوحة للفنان كلود مونيه، ليقدم للزوار تجربة فنيةفريدة تجمع بين أصالة الفن وتطور التقنية الحديثة.
ويُقدم المعرض للزوار، ولأول مرة في جدة، فرصة فريدةللاستمتاع بتجربة غامرة وسط أجواء تحاكي لوحات مونيه، وذلك من خلال (تخيل مونيه) الذي يبدأ بلوحة"انطباع، شروق الشمس" (1872) الشهيرة، ويختتم بسلسلة"زنابق الماء" (1914- 1926).
ويضم أكثر من 200 تحفة فنية مشهورة باستخدام تقنيات حديثة وتصميم مبتكر، حيث تُغرق إسقاطات 360 درجة على الجدران والأرضيات الزائرين في حلم يقظة بفضل تقنية Image Totale الحديثة.
ويعد المعرض رحلة عبر الزمن لاستكشاف عبقرية الفنان وفهمه العميق للضوء واللون؛ كونه يُقدم تجربة أصيلة تناسب جميع الأعمار،من الأطفال إلى محبي الفن، حيث صمم مبدعو المعرض (غرفة اكتشاف) بمثابة رحلة تعليمية تبدأ باللوحات المعروضة قبل الدخول إلى الفضاء الغامر، وإتاحة الرؤية بزاوية 360 درجة للوحات الفنية، إلى جانب تجربة سمعية بصرية مبتكرة باستخدام تقنية Image Totale.
ويفتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة الخامسة عصرًا و في نهاية الأسبوع الساعة الرابعة عصرًا بمدخل نادي اليخوت .