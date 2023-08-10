"إنسان" تطلق مشروع الحقيبة المدرسية للعام 2023 بالرياض
أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم الخميس، مشروع الحقيبة المدرسية للعام 2023، لـ22520 طالبًا وطالبة للمراحل الدراسية "ابتدائي، ومتوسط، وثانوي"، بجميع فروع الجمعية في مدينة الرياض ومحافظاتها.
ويبلغ عدد فروع الجمعية 21 فرعًا؛ وتستهدف مبلغ 4 ملايين و504 آلاف، بواقع 200 ريال لكل حقيبة.
وقال مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب: سيتم بإذن الله، إيداع المبلغ المخصص للحقيبة المدرسية في حسابات الأسر البنكية، لاختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية والأدوات القرطاسية اللازمة.
وأضاف، أن مشروع الحقيبة المدرسية من المشروعات الموسمية التي تنفذها جمعية "إنسان" لأبنائها، ضمن برنامج الرعاية التعليمية، الذي يهدف إلى تجويد التعليم لأبناء "إنسان" ومساعدتهم في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي.
إضافة إلى متابعتهم دراسيًا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات تناسب سوق العمل.
ولفت "المحارب" إلى أن "إنسان" تسعى لتوفير العديد من الممكنات للمستفيدين، بما في ذلك الرعاية التعليمية، التي جاءت تماشيًا مع سياسة التعليم في المملكة من خلال تهيئة الفرد ليكون عضوًا نافعًا في بناء مجتمعه.
وحث "المحارب"، المحسنين للمساهمة في مشروع الحقيبة المدرسية للأيتام، من خلال زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ المخصص في حسابات الجمعية الرسمية، أو التبرع عبر منصة "إنسان".