"إنسان" تطلق مشروع الحقيبة المدرسية للعام 2023 بالرياض

ولفت "المحارب" إلى أن "إنسان" تسعى لتوفير العديد من الممكنات للمستفيدين، بما في ذلك الرعاية التعليمية، التي جاءت تماشيًا مع سياسة التعليم في المملكة من خلال تهيئة الفرد ليكون عضوًا نافعًا في بناء مجتمعه.