التعليم: تكامل وشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية

يعود طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، إلى مقاعدهم الدراسية غدًا الأحد 10/ /5 / 1444هـ مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.