خلال يوليو.. تنفذ أكثر من 217 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري

نفّذت الهيئة العامة للنقل -ممثلة في الإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية- حملات رقابية ميدانية خلال شهر يوليو، نتج عنها 215.923 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 213.085 عملية فحص لمركبات النقل، و492 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 2.346 زيارةً، كما نفذت الفِرَق الرقابية 1.425 عملية فحص لأنشطة النقل البحري؛ مشيرة إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 31.824 مخالفةً محررةً؛ فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 1.926 مخالفةً، بينما سجلت الفِرَق 4 مخالفات في أنشطة النقل البحري.
وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي يوليو بلغت 91%؛ بينما سجلت نسبة أنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة "منشآت"، وأخيرًا نقل السيارات وسحب المركبات.
يُذكر أن المنطقة الشرقية كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر يوليو؛ حيث سجلت 7.579 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ7.249 مخالفة، ثم منطقة الرياض بـ7.040 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ1.783 مخالفةً.