شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار لصلاة عيد الفطر المبارك ، وتعمل الوكالة على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال أعمال النظافة والتعقيم والتعطير وكذلك فرش كامل المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بتكنيسه وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وأبهى حلة ليؤدي المصلون والزوار عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
كما تحرص الوكالة على انسيابية حركة الحشود أثناء دخول المصلين وخروجهم من وإلى المسجد النبوي والتأكد من انسيابية الممرات ووصول كافة الزائرين للمصليات ، وضمان التوجيه للكثافة المتوقعة للزائرين والمصلين.
یأتي ذلك سعياً من وكالة شؤون المسجد النبوي إلى تقدیم أفضل الخدمات للمصلین والزائرین لیؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة في أجواء مليئة بالطمأنينة والخشوع، وذلك ضمن توجیھات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشیخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - يحفظها الله -.