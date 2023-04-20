شؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك

تستعد وكالة شؤون المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار لصلاة عيد الفطر المبارك ، وتعمل الوكالة على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال أعمال النظافة والتعقيم والتعطير وكذلك فرش كامل المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بتكنيسه وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وأبهى حلة ليؤدي المصلون والزوار عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.