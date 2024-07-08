"السعدون العقارية" تطرح 6 فرص عقارية متميزة عبر مزاد ركائز مكة

ويقام المزاد بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، وذلك يوم 25/ 7/ 2024، حضوريًا الساعة: 04:00م في قاعة القمرين في مكة المكرمة، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات من الساعة 04:00م حتى 08:00م.