"السعدون العقارية" تطرح 6 فرص عقارية متميزة عبر مزاد ركائز مكة

أعلنت شركة السعدون العقارية عن إقامة مزاد "ركائز مكة" الهجين في مكة المكرمة، على مجموعة من الفرص العقارية المتنوعة.
وأوضحت الشركة قائلةً: يعرض المزاد 6 فرص في مواقع استراتيجية وفي أهم الأحياء الراقية بمدينة مكة المكرمة، ويتكون العقار الأول من فندق بمساحة 3,750 متراً مربعاً، والعقار الثاني عمارة بمساحة 447 متراً مربعاً، والعقار الثالث عمارة بمساحة 1,080 متراً مربعاً، والعقار الرابع قطعة أرض بمساحة 815 متراً مربعاً، والعقار الخامس قطعة أرض بمساحة 667 متراً مربعاً، والعقار السادس قطعة أرض بمساحة 38,349 متراً مربعاً.
وأضافت "السعدون العقارية": تقع العقارات على أهم الطرق المميزة كطريق العزيزية العام وبالقرب من شارع أجياد، وتتميز أيضاً بقربها من المسجد الحرام وقطار المشاعر والخدمات النوعية بمكة المكرمة، كمستشفى الملك فيصل ومشروع الملك عبدالله للسقيا زمزم وجوازات العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى، مما يجعلها وجهة استثنائية.
ويقام المزاد بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، وذلك يوم 25/ 7/ 2024، حضوريًا الساعة: 04:00م في قاعة القمرين في مكة المكرمة، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات من الساعة 04:00م حتى 08:00م.
وأشارت إلى أنه يعتبر المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920003852 – 0555259495
رخصة فال للمزادات رقم: 4200000006.