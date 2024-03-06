محليات

محافظ شرورة يتفقّد سير العمل بـ"منفذ الوديعة الحدودي"

للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لعابريه لأداء مناسك العمرة وما يحتويه من تجهيزات
محافظ شرورة موفق العنزي يتفقد منفذ الوديعة الحدودي
محافظ شرورة موفق العنزي يتفقد منفذ الوديعة الحدودي

تفقد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم، منفذ الوديعة الحدودي، للاطّلاع على سير العمل في المنفذ ومستوى الخدمات المقدمة لعابريه لأداء مناسك العمرة وما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، إضافة إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.

واطلع "العنزي" على الجهود المبذولة من مختلف القطاعات التي تعمل ضمن منظومة متكاملة لخدمة عابري المنفذ، وتيسير معاملة دخولهم وخروجهم من وإلى المملكة، وتقديم جميع الخدمات للقادمين من اليمن إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

محافظ شرورة
موفق بن عبدالهادي العنزي
منفذ الوديعة الحدودي
مناسك العمرة

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