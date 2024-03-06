محافظ شرورة يتفقّد سير العمل بـ"منفذ الوديعة الحدودي"

تفقد محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم، منفذ الوديعة الحدودي، للاطّلاع على سير العمل في المنفذ ومستوى الخدمات المقدمة لعابريه لأداء مناسك العمرة وما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، إضافة إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.