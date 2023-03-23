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"رئاسة الحرمين" تعلن مواقع وفترات برنامج "ورتل" خلال شهر رمضان
لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، وبالتعاون مع إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية، مواقع وفترات برنامج "ورتل"؛ لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور، لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وحددت رئاسة الحرمين مواقع وفترات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة في قبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة، وفي الدور الأول بتوسعة الملك فهد، بالإضافة لتحديدها مواقع وفترات لقاصدات المسجد الحرام على مدار الساعة، في التوسعة السعودية الثالثة، والدور الأول بتوسعة الملك فهد.