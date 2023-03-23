"رئاسة الحرمين" تعلن مواقع وفترات برنامج "ورتل" خلال شهر رمضان

وحددت رئاسة الحرمين مواقع وفترات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة في قبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة، وفي الدور الأول بتوسعة الملك فهد، بالإضافة لتحديدها مواقع وفترات لقاصدات المسجد الحرام على مدار الساعة، في التوسعة السعودية الثالثة، والدور الأول بتوسعة الملك فهد.