"اتحاد الغرف" يطلق "قافلة التمويل" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من دور الاتحاد في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص تمويله، وتمكينه من الاستفادة من حزم الدعم المالي التي تقدمها الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية، في ظل أهمية القطاع حيث يمثل أكثر من 99.7% من المنشآت التجارية، كما تستهدف رؤية 2030 رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.