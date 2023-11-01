"إذاعة العلا".. تجسيد للمستهدفات الوطنية في الإعلام والسياحة والآثار والثقافة

وتنطلق إذاعة العلا، من قلب التراث والتاريخ السعودي، سعيًا لتحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الإعلام والسياحة والآثار والثقافة، حيث أصبحت المملكة أكثر انفتاحًا على العالم منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، ورحبت بالزوار من شتى بقاع الأرض، وأسهم إطلاق التأشيرات إلكترونيًا بداية من عام 2019، في جذب ملايين الزوار إلى المملكة، وساعد على استحداث العديد من فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.