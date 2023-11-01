"إذاعة العلا".. تجسيد للمستهدفات الوطنية في الإعلام والسياحة والآثار والثقافة

يستمد الإعلام السعودي قوته دومًا من مواقف المملكة، ومكتسباتها، وعلى الرغم من أن عمره تجاوز الـ 95 عامًا منذ ظهور جريدة أم القرى عام 1924م إلا أنه إعلام شاب متوازٍ مع تطور المملكة.
ويأتي إعلان الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن الإطلاق الرسمي لإذاعة العلا FM، ليشدد على استمرار الطموح في أن يصنع الإعلام السعودي بمختلف وسائله الحدث ولا يكتفي بالتعليق عليه.
وتنطلق إذاعة العلا، من قلب التراث والتاريخ السعودي، سعيًا لتحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الإعلام والسياحة والآثار والثقافة، حيث أصبحت المملكة أكثر انفتاحًا على العالم منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، ورحبت بالزوار من شتى بقاع الأرض، وأسهم إطلاق التأشيرات إلكترونيًا بداية من عام 2019، في جذب ملايين الزوار إلى المملكة، وساعد على استحداث العديد من فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.
وقد جاءت النجاحات التي حققها الإعلام السعودي الرسمي في فتراته الذهبية المبكرة؛ نتيجة وجود كفاءات وطنية جمعت بين الحماسة والتدريب الجيد، وهذا ما تأمله إذاعة العلا لمواصلة هذه النجاحات، والعمل على إيصال التاريخ والحضارة السعودية عبر صوت هذه الإذاعة.
من جانب آخر، أطلقت وزارة الإعلام من قبل خمسة مشروعات إعلامية خلال لقاء "شركاء الإعلام" الأول في "ڤيا رياض" بالرياض، وسط حضور أكثر من 200 مهتم ومختص في قطاع الاتصال والإعلام من جميع أنحاء السعودية، بهدف تعزيز الشراكة بين منظومة وزارة الإعلام والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال الإعلام.
من جهة أخرى، تلتزم الهيئة الملكية لمحافظة العلا باتباع نهج مستدام ومسؤول للتنمية الحضرية والاقتصادية والتراثية للمنطقة، مع صون السَمات الطبيعية والتاريخية المميزة لها كما تنهض بالعديد من المبادرات في مجالات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون لتهيئة هذه الوجهة الاستثنائية لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم.