الأرصاد: "مكة المكرمة والأحساء" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 44 مئوية

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.