الأرصاد: "مكة المكرمة والأحساء" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 44 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة 44 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 43 مئوية في المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن والصمان، و42 درجة في الرياض والخرج وشرورة وينبع والتنهات والدهناء.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 17 درجة، وطريف والقريات 20 درجة، والباحة 21 مئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.