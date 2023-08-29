ثمّن دعم القيادة لمشاريع أنسنة المدن.. "أمير نجران" يدشّن 9 حدائق بأحياء متفرقة

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، دعم واهتمام القيادة الرشيدة بمشاريع أنسنة المدن لرفع المزايا الحضرية، وتعزيز التنمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة بمختلف مناطق المملكة ومنها منطقة نجران؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حاثًّا القائمين على تنفيذ المشاريع على ضمان جودة وإتقان تنفيذها ضمن المواصفات والمقاييس المعتمدة لها؛ مُشيدًا بمتابعة وجهود وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودشن أمير نجران اليوم بمقر أمانة المنطقة، 9 حدائق ضمن مشاريع أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، بحضور أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، الذي أوضح أنه روعي في تصميم الحدائق وتنفيذها المواءمة مع الموجهات التصميمية، وتظليل أكبر مساحة من الحدائق بأشجار الظل، وزراعة أشجار تستهلك كميات قليلة من المياه، إضافة إلى استمرارية المماشي الرياضية، وتوفير مسارات خاصة بالدراجات، ومداخل لذوي الإعاقة؛ مبينًا أن مساحات الحدائق الإجمالية تبلغ 254.000 م2، بقيمة إجمالية بلغت 39.678.186 ريالًا، تم تنفيذها في أحياء متفرقة داخل مدينة نجران.
وتشمل الحدائق "حديقة الصفا الشرقية" التي تبلغ مساحتها الإجمالية 75 ألف م2 وتحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 37500 م2، ومشايات من الخرسانة المطبوعة والخرسانة الممشطة والإنترلوك بمساحة 24500 م2، ومواقف للسيارات بمساحة 2000 م2، وتم زراعة 410 من الأشجار المتنوعة، وتركيب 165 عمود إنارة ديكوري، وتوريد وتركيب 56 مقعدًا، إضافة إلى شلال طبيعي في الجبل المجاور للحديقة، ومظلات للجلوس، ومجموعتين من ألعاب الأطفال المتنوعة، وملعب كرة القدم منفّذ من النجيلة الصناعية، وتنفيذ شبكات وخزانات خاصة بالري، ودورات المياه ومبنى إداري لخدمة زوار الحديقة.
- حديقة "الصفا الغربية" التي بلغت مساحتها الإجمالية 35 ألف م2، وتحتوي على مسطحات خضراء تبلغ مساحتها 9000 م2، ومشايات من الخرسانة المطبوعة والخرسانة الممشطة والإنترلوك بمساحة 14800 م2، ومواقف للسيارات بمساحة 500 م2، إضافة إلى زراعة 150 من الأشجار المتنوعة، وتركيب 70 عمود إنارة ديكوري، والعديد من المظلات، وملعب كرة قدم من النجيلة الصناعية، إلى جانب تركيب مجموعتين من ألعاب الأطفال المتنوعة، وتنفيذ الشبكات والخزانات الخاصة بالري ودورات مياه لخدمة المتنزهين.
- وحديقة "الموفجة" البالغ مساحتها الإجمالية 39 ألف م2، وتحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 8500 م2، ومشايات من الخرسانة المطبوعة والخرسانة الممشطة والإنترلوك بمساحة 12500 متر مربع، ومواقف للسيارات بمساحة 2000 م2، إضافة إلى زراعة 129 من الأشجار المتنوعة، وتركيب 164 عمود إنارة ديكوري، و20 مقعدًا، وتركيب مظلات للجلوس ومجموعتين من ألعاب الأطفال، وتنفيذ الشبكات والخزانات الخاصة بالري في الحديقة.
- وحديقة "الشرفة" حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 43 ألف م2، وتحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 27000 م2، ومشايات من الخرسانة المطبوعة والخرسانة الممشطة والإنترلوك بمساحة 14200 متر مربع، و77 من الأشجار المتنوعة، و223 عمود إنارة ديكوري، ومظلات للجلوس، إضافة إلى مجموعتين من ألعاب الأطفال، وتنفيذ الشبكات والخزانات الخاصة بالري في الحديقة.
فيما احتوى مخطط إسكان حي الجامعة على 5 حدائق تبلغ مساحتها الإجمالية حوالى 62 ألف م2، وتحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 28000 م2، ومشايات من الإنترلوك بمساحة 29500 م2، ومواقف طولية للسيارات، وتم زراعة 600 من الأشجار المحلية المتنوعة بها، وتركيب 200 عمود إنارة ديكوري، وتركيب 100 مقعد و40 سلة نفايات، إضافة إلى مجموعتين من ألعاب الأطفال، وتنفيذ الشبكات والخزانات الخاصة بالري.