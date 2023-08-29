ثمّن دعم القيادة لمشاريع أنسنة المدن.. "أمير نجران" يدشّن 9 حدائق بأحياء متفرقة

ودشن أمير نجران اليوم بمقر أمانة المنطقة، 9 حدائق ضمن مشاريع أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، بحضور أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، الذي أوضح أنه روعي في تصميم الحدائق وتنفيذها المواءمة مع الموجهات التصميمية، وتظليل أكبر مساحة من الحدائق بأشجار الظل، وزراعة أشجار تستهلك كميات قليلة من المياه، إضافة إلى استمرارية المماشي الرياضية، وتوفير مسارات خاصة بالدراجات، ومداخل لذوي الإعاقة؛ مبينًا أن مساحات الحدائق الإجمالية تبلغ 254.000 م2، بقيمة إجمالية بلغت 39.678.186 ريالًا، تم تنفيذها في أحياء متفرقة داخل مدينة نجران.