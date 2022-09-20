بعد عامين.. إنجاز طبي بجازان ينهي معاناة طفلة مع سرطان الدم الحاد

يُذكر أن مركز أمراض الدم بالمستشفى قدم خدماته لـ 5181 مستفيداً خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة رعاية اليوم الواحد 1590 مستفيداً، كما قُدمت الخدمات الصحية عن طريق العيادات لـ 3591 مستفيداً، فيما بلغ عدد المنومين 699 مريضاً.