مجموعة stc تستعرض حلولها التقنية المبتكرة خلال "معرض الدفاع العالمي 2024"

كما ستشارك مجموعة stc في جلسة حوارية والتي ستناقش تأثير الوحدات والأقسام المتخصصة في الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة ضمن القطاعين الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه هذه الوحدات في تحقيق التعاون وبناء الشراكات بين القطاع العسكري والخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية، وذلك في سبيل تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة.