41 مئوية.. والصمان والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان والأحساء 41 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.