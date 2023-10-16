41 مئوية.. والصمان والأحساء الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الصمان والأحساء 41 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الصمان والأحساء 41 مئوية؛ فيما سجلت مكة المكرمة والدمام 40 درجة، وكل من الخرج والدهناء 39 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ10 مئوية، تليها طريف 13 مئوية، وأبها والقريات 15 درجة، وتبوك والباحة وعرعر ونجران 17 مئوية، وحائل وسكاكا والطائف 18 درجة، وبريدة وبيشة 19 درجة.
وسجلت جدة والدمام وطريف أعلى نسبة رطوبة 95%