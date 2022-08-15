رابطة العالم الإسلامي تُعزّي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

وعبّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن الكامل مع ذوي الضحايا، وعموم الشعب المصري العزيز، في هذه الفاجعة؛ متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل؛ داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.