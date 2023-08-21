"الوطني للأرصاد": هذه أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بالصمان وحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها وينبع والوجه والسودة 95%.