"الوطني للأرصاد": هذه أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الإثنين، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وأوضح أن الأجواء تشهد رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم.
وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بالصمان وحفر الباطن، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بكل من أبها وينبع والوجه والسودة 95%.