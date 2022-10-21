بين مبادرات ولي العهد والقمة.. هكذا تقود السعودية العالم ضد مهددات البيئة

ومشاركة من السعودية مع دول الإقليم والعالم، أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، فكان نتاجها استحداث مراكز جديدة بقيادة المملكة سعياً لتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق أهداف هذه المبادرة وتعتزم المملكة تأسيس عدد من المراكز الإقليمية لتعزيز قدرة المنطقة على مكافحة تغير المناخ: كمنصة تعاونية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، ومركز إقليمي للتغير المناخي ومركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق) ومركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف ومركز إقليمي للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك، وبرنامج بذر سحابي إقليمي؛ حيث سيكون لهذه المراكز والبرامج دور مهم في إنشاء البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة، وخفض الانبعاثات، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي.