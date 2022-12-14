ضبط 3 مقيمين مارسوا التسوّل بالمنطقة الشرقية

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، حيث تم رصد وضبط 3 مقيمين؛ امرأتين ورجل لقيامهم بالتسوّل بطرقٍ مختلفة بالمنطقة الشرقية.
وفي التفاصيل، تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.
وفي مشهدٍ آخر، وفق حساب الأمن العام على تويتر، تمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسوّل من المارة بالأماكن العامة.
كما تمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من خلال بيع العطور بالأماكن العامة.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.