مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد قدرة المشي لستينية بعد شلل استمر 10 سنوات

بفضل الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عبر فريق طبي متخصص في زراعة المفاصل، بإجراء عملية لتركيب مفصل صناعي بالركبة اليسرى، لمريضة في العقد السادس من عمرها، وإعادة قدرتها على المشي مجدداً. ذكر ذلك الدكتورعلاء محمد حمدان استشاري جراحة العظام والمفاصل رئيس الفريق الطبي المعالج. الذي أضاف بأن المريضة وصلت للعيادة على كرسي متحرك ولا تستطيع المشي، وعند سماع شكواها وتاريخها المرضي، تبين أنها تعاني من شلل أطفال كامل منذ الصغر في الطرف السفلي الأيمن وشلل جزئي بالطرف الأيسر.