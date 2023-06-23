"إغاثي الملك سلمان" يوزّع سلات غذائية في السودان وسوريا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 142 سلة غذائية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 585 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، في جمهورية السودان؛ تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
وفي سوريا وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 540 سلة غذائية، و540 سلة نظافة في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 540 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا للعام 2023م.
كما دشن المركزُ مشروعَ تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2023م.
وجرى توزيع 700 حقيبة مدرسية من أصل 9.000 حقيبة في منطقة ملولي بمدينة هرجيسا، عاصمة إقليم مرودي جيح؛ تحتوي الحقيبة الواحدة على المواد القرطاسية الكاملة التي يحتاجها الطالب، استفاد منها 700 طالب وطالبة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.