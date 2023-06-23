"إغاثي الملك سلمان" يوزّع سلات غذائية في السودان وسوريا

وفي سوريا وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 540 سلة غذائية، و540 سلة نظافة في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 540 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا للعام 2023م.