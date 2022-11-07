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أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة "محمد بن فهد"

403 طلاب من مختلف التخصصات
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز
سبق
سبق

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفل تخريج طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للعام 2020/ 2021م، يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022م، بمقر الجامعة في منطقة العزيزية بمدينة الخبر.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن هذه الرعاية من قبل أمير المنطقة تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم بمختلف مؤسساته وأنماطه من حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأوضح الدكتور "الأنصاري" أن خريجي الجامعة وعبر السنوات الماضية أسهموا في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد من خلال ما تقلدوه من وظائف مرموقة في مؤسسات سوق العمل خصوصًا في العديد من الشركات الكبرى، مما يعكس جودة مخرجات الجامعة وبيئتها التعليمية.

يُذكر أن عدد طلاب دفعة 2020/ 2021 قد بلغ 403 طلاب من مختلف التخصصات بالجامعة، ولقد بدأت الجامعة بالاستعداد لهذه المناسبة والتي تعكس الدور الذي تقوم به الجامعة في عمليات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.

أمير المنطقة الشرقية
الخبر
سعود بن نايف بن عبدالعزيز
جامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز

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