أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة "محمد بن فهد"

وأوضح الدكتور "الأنصاري" أن خريجي الجامعة وعبر السنوات الماضية أسهموا في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد من خلال ما تقلدوه من وظائف مرموقة في مؤسسات سوق العمل خصوصًا في العديد من الشركات الكبرى، مما يعكس جودة مخرجات الجامعة وبيئتها التعليمية.