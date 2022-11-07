أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة "محمد بن فهد"

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفل تخريج طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للعام 2020/ 2021م، يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022م، بمقر الجامعة في منطقة العزيزية بمدينة الخبر.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن هذه الرعاية من قبل أمير المنطقة تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم بمختلف مؤسساته وأنماطه من حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأوضح الدكتور "الأنصاري" أن خريجي الجامعة وعبر السنوات الماضية أسهموا في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد من خلال ما تقلدوه من وظائف مرموقة في مؤسسات سوق العمل خصوصًا في العديد من الشركات الكبرى، مما يعكس جودة مخرجات الجامعة وبيئتها التعليمية.
يُذكر أن عدد طلاب دفعة 2020/ 2021 قد بلغ 403 طلاب من مختلف التخصصات بالجامعة، ولقد بدأت الجامعة بالاستعداد لهذه المناسبة والتي تعكس الدور الذي تقوم به الجامعة في عمليات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.