وزير الدفاع يجتمع مع كبار القادة والمسؤولين في الوزارة

وحضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش خالد بن محمد الماضي، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ونائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.