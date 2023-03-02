"سعود الطبية" تُنهي معاناة أربعيني تعرّض لإصابة سابقة في الصدر

أنهت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في فريق طبي بقسم جراحة الصدر- معاناة مريض أربعيني بعد سبع سنوات من تعرضه لإصابة سابقة في الصدر؛ مما تسببت في تجويف داخل الرئة.
وأوضحت المدينة أن المريض عانى من التهابات مزمنة في الرئة ونزيف مزمن؛ حيث تم تنويمه سابقًا مرات عديدة.. وقد تم معاينة المريض من قِبَل فريق جراحة الصدر بالمدينة وعمل جدولة لتنويمه؛ حيث عُمل "انصمام" لبعض الشرايين الصغيرة النازفة في الرئة من قِبَل قسم الأشعة التداخلية؛ كخطوة تحضيرية للتقليل من خطر النزف أثناء العملية.
ونوّهت المدينة بأن فريقًا طبيًّا متخصصًا بقيادة استشاري جراحة الصدر الدكتور أيمن يوسف، أجرى عملية استئصال للفص المتضرر من الرئة اليمنى، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، ونُقل المريض لقسم العناية المركزة للملاحظة بعد العملية، ثم خرج إلى بيته بعد أيام بصحة جيدة.
وأشارت المدينة إلى أن الحالة تُعتبر من الحالات الصعبة والنادرة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات الطبية المتقدمة.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.