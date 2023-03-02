"سعود الطبية" تُنهي معاناة أربعيني تعرّض لإصابة سابقة في الصدر

وأوضحت المدينة أن المريض عانى من التهابات مزمنة في الرئة ونزيف مزمن؛ حيث تم تنويمه سابقًا مرات عديدة.. وقد تم معاينة المريض من قِبَل فريق جراحة الصدر بالمدينة وعمل جدولة لتنويمه؛ حيث عُمل "انصمام" لبعض الشرايين الصغيرة النازفة في الرئة من قِبَل قسم الأشعة التداخلية؛ كخطوة تحضيرية للتقليل من خطر النزف أثناء العملية.