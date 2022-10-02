الشرقية.. تحرير 395 مخالفة صحية وإتلاف 283 كجم مواد غذائية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1000 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأسفرت الجولات عن تحرير 395 مخالفة صحية، وإتلاف 283,5 كجم مواد غذائية، ورفع 53.108 طناً من كمية النفايات التي تم استقبالها وردمها بالمدفن المخصص لذلك، و(7,989) م3، من كمية مخلفات البناء التي تم إزالتها.
ودعت الأمانة إلى ضرورة تكاتف الجميع مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 ليتم معالجتها.