الشرقية.. تحرير 395 مخالفة صحية وإتلاف 283 كجم مواد غذائية

وأسفرت الجولات عن تحرير 395 مخالفة صحية، وإتلاف 283,5 كجم مواد غذائية، ورفع 53.108 طناً من كمية النفايات التي تم استقبالها وردمها بالمدفن المخصص لذلك، و(7,989) م3، من كمية مخلفات البناء التي تم إزالتها.