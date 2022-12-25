رئيس جامعة الباحة يُدشن مبادرة "مسارات التعلم المرن"

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لمبادرة مسارات التعلم بجامعة الباحة، وقدم عميد التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور حسن بن عبدالله الغامدي، تعريفًا بالمنصة الوطنية للتعلم الإلكتروني future bX، واستعرض عددًا من التجارب في هذا المجال.