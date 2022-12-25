رئيس جامعة الباحة يُدشن مبادرة "مسارات التعلم المرن"

دشّن رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم الأحد، مبادرة "مسارات التعلم المرن"، على المسرح الرئيس بالمدينة الجامعية.
جاء ذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وبحضور وكلاء ووكيلة الجامعة وعدد من عمداء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وقال رئيس جامعة الباحة: إن مبادرة "مسارات التعلم المرن" تُعد نقلة نوعية في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني؛ للإسهام في بناء مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن المبادرة تقدم مسارات تعليمية مرنة تواكب بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل بالشراكة مع الجامعات والشركات العالمية، إضافة إلى المواءمة بينها وبين البرامج الأكاديمية في الجامعة.
وقدمت مستشار مكتب رئيس الجامعة للشهادات الاحترافية الدكتورة تغريد الزهراني، نبذة تعريفية بمبادرة "مسارات التعلم المرن"، واستعرضت خطة جامعة الباحة؛ للتوسع في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات.
عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لمبادرة مسارات التعلم بجامعة الباحة، وقدم عميد التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور حسن بن عبدالله الغامدي، تعريفًا بالمنصة الوطنية للتعلم الإلكتروني future bX، واستعرض عددًا من التجارب في هذا المجال.
فيما استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "العالمية" الدكتور أنس بن عادل عبدالفتاح، التوجيه المهني والشهادات الاحترافية وربط المسارات مع المهارات والوظائف وتكاملها مع احتياجات سوق العمل.
وفي ختام الحفل كرم رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "العالمية" الدكتور أنس بن عادل عبدالفتاح، بدرع تذكاري بهذه المناسبة.