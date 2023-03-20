"المواساة" تفتح باب الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

أعلنت مستشفى المواساة بالدمام، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وهي برامج أكاديمية معتمدة من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تُمنح للممارسين الصحيين من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويتم القبول ومنح الشهادات في هذا البرنامج عن طريق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.