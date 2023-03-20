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"المواساة" تفتح باب الالتحاق ببرامج الدراسات العليا
أعلنت مستشفى المواساة بالدمام، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وهي برامج أكاديمية معتمدة من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تُمنح للممارسين الصحيين من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويتم القبول ومنح الشهادات في هذا البرنامج عن طريق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وتتضمن برامج الدراسات العليا: البورد السعودي في الطب الباطني، وطب الأطفال، وطب التخدير، وبرنامج الدبلوم في الصيدلة السريرية، وبرامج أخرى في تخصصات متنوعة سيتم اعتمادها في القريب العاجل.
وتعتبر مستشفيات المواساة ملتقى للخبرات المتميزة؛ حيث تلتقي أجيالًا من الكوادر الطبية لتبادل الخبرات فيما بينها في بيئة صحية متكاملة بخبرة تُقارب الخمسين عامًا، وبتوافر إمكانيات عالية وتقنيات متطورة حديثة في مختلف الأقسام.