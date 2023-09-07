"هلال الطائف" يباشر 6153 بلاغاً خلال أغسطس الماضي

وسجلت هيئة الهلال الأحمر بالطائف ارتفاعًا في عدد الحالات المَرَضية التي باشرتها خلال شهر أغسطس، بلغ عددها 4739 تنوعت ما بين أزمات قلبية وصدرية وأمراض باردة، فيما جاء عدد الحالات الناتجة عن الحوادث 1414 ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة، وأسهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على الأرواح.