أمانة جازان تكثف جهودها الرقابية.. مع تزيين الشوارع والميادين استعدادًا للعيد

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف الأعمال الرقابية على الأسواق والمحلات التي تشهد إقبالاً هذه الفترة، كصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلوى وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والساحات البلدية.