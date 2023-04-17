أمانة جازان تكثف جهودها الرقابية.. مع تزيين الشوارع والميادين استعدادًا للعيد

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف الأعمال الرقابية على الأسواق والمحلات التي تشهد إقبالاً هذه الفترة، كصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلوى وتجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والساحات البلدية.
وشملت المهام كذلك تهيئة ونظافة مصليات العيد، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة مع أعمال الزينة، وزراعة شتلات الزهور.
ووجّه أمين منطقة جازان م. يحيى الغزواني بتكثيف الجهود، وقال: الأمانة والبلديات المرتبطة بها تسخّر جميع كوادرها وإمكاناتها لرفع مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين.
ودعت أمانة جازان المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لرقم البلاغات الموحد 940 والتي تعمل على مدار الساعة وتستقبل الشكاوى والبلاغات وتقوم بنقلها لفرق العمل الميدانية، موضحة أنه استقبال الملاحظات عبر خدمة "صوّر وأرسل" في تطبيق "بلدي".