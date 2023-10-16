أمطار رعدية ورياح بمناطق عدة.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأضاف المركز، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 41 مئوية بالصمان والأحساء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة جدة والدمام وطريف 95%.