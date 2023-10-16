أمطار رعدية ورياح بمناطق عدة.. أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.