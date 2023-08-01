بعد تجارب المواطنين المؤلمة معهم.. "آل شرمة": 3 إجراءات لمواجهة فوضى العمالة السائبة

وفي مقاله "العمالة السائبة مشكلة متجددة ومهنية غائبة"، بصحيفة "المدينة"، يقول آل شرمة: "(الفوضى التامة) هي أصدق وصف يمكن إطلاقه على سوق العمالة مثل السباكين والكهربائيين وعمال البناء والنجارين، حيث يعج السوق بالكثير ممن يدعون الخبرة في هذه الأعمال التي لا يستغني عنها أحد وتحتاجها كافة العائلات، والمؤسف في الأمر أن عامل البلاط مثلاً يدعي التخصّص أيضًا في النجارة، والسباك الذي تأتي به لتوصيل الغسالة يزعم القدرة على تركيب الفيش الكهربائي، وأن هذه هي مهنته الأصلية، وذلك حتى يأخذ أجرته مضاعفة عن أعمال السباكة والكهرباء معًا، دون التفكير في المخاطر التي ستحل بصاحب المنزل إذا لم يكن عمله بصورة احترافية".