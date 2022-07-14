منصات "الحج والعمرة" توعي مسافري المطارات والحجاج بالأنظمة الجمركية

وتضمنت المواد التوعوية تلك التي تستوجب تعبئة الإقرار الجمركي عند دخول أو مغادرة أراضي المملكة بحسب اشتراطات الهيئة، سبائك الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلهـا مـن العملات الأجنبيـة، وكذلك العملات والأدوات القابلة للتداول بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافة إلى السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والبضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال، والسلع والمواد المحظورة والمقيدة، والمواد المحظور استيرادها وتصديرها كالآثار ونحوها.