منصات "الحج والعمرة" توعي مسافري المطارات والحجاج بالأنظمة الجمركية

استعرضت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الحج والعمرة عددًا من المواد التوعوية حول أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك بهدف توعية الحجاج عن المواد التي تستوجب تعبئة الإقرار الجمركي عند دخول أو مغادرة أراضي المملكة.
وتضمنت المواد التوعوية تلك التي تستوجب تعبئة الإقرار الجمركي عند دخول أو مغادرة أراضي المملكة بحسب اشتراطات الهيئة، سبائك الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلهـا مـن العملات الأجنبيـة، وكذلك العملات والأدوات القابلة للتداول بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، إضافة إلى السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والبضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال، والسلع والمواد المحظورة والمقيدة، والمواد المحظور استيرادها وتصديرها كالآثار ونحوها.
ووجهت وزارة الحج والعمرة محتواها عبر حساباتها المترجمة إلى أكثر من لغة يتحدث بها الحجاج بما تضمنته من توجيهات معززة بالوسائط الحديثة التي تسهم في إيصال المواد التوعوية وإفادتهم منها.
يُذكر أن وزارة الحج والعمرة كثفت خلال موسم الحج للعام 1443 هـ أنشطتها التوعوية من خلال إنتاج وضخ العديد التصاميم والتصوير السينمائي بطريقة إبداعية مشوقة، منها: فيلم "بشوق إليك"، "أمنيات تتحقق"، "اهتمام والتزام"؛ فضلاً عن إطلاق 13 دليلاً توعوياً بأكثر من 14 لغة، وتتناول الأدلة الموضوعات التي تهُمّ الحجاج من أمور صحية ودينية وإجرائية بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط.