فرص استثمارية.. 276 عنصرًا حضريًّا تنضمّ لمشاريع الشرقية في 90 يومًا

أضافت أمانة المنطقة الشرقية، 276 عنصرًا حضريًّا إلى مشاريعها، خلال الربع الثاني من عام 2023؛ بمساحة إجمالية تصل إلى 7.5 ملايين م٢، في عدة مسارات، شملت الحدائق، والشوارع، والساحات، والميادين، إضافة إلى مضامير المشي، والفرص الاستثمارية، والمشاركة المجتمعية.