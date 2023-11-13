تعزيزًا لتكامل المستثمر والتعليم.. "البنيان" يترأس الاجتماع الثاني لمجلس التعليم الأهلي الاستشاري

واستعرض الاجتماع أبرز منجزات مجلس التعليم الأهلي الاستشاري في دعم قطاع التعليم العام الأهلي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وكذلك إنجازات الفرع التشاركي للتعليم في المركز السعودي للأعمال بمقر وزارة التعليم بالرياض، مع عرض أبرز الإحصاءات والمؤشرات التي تنعكس على دعم المستثمرين في القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.