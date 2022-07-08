"الأحوال المدنية" تخصص مكتبًا متكاملاً في المشاعر المقدسة

خصصت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج لهذا العام 1443هـ مكتباً متكاملاً في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، كذلك عربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى المكتب الرئيس في مكة المكرمة ومحافظتَيْ جدة والطائف.