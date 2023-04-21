شاهد.. "أمين الطائف" يهنّئ القيادة ويستقبل المهنِّئين بالعيد

رفع أمينُ محافظة الطائف المهندس ناصر الرحيلي، باسمه ونيابةً عن منسوبي الأمانة؛ التهانيَ والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يديم عليهما موفورَ الصحة والعافية، وأن يتقبّل من الجميع صيامَهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبةَ السعيدة على بلادنا والأمّتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
جاء ذلك خلال استقباله جموعَ المهنِّئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الأمانة وكلاء ومدراء العموم، ورؤساء البلديات الفرعية، وموظفين، والأهالي بمقر الأمانة بحي النسيم.
يذكر أن أمانة الطائف ستنظّم العديدَ من المهرجانات والفعاليات خلال العيد، والتي ستقام في عدة مواقع وأحياء متفرّقة، بالتعاون مع وزارة الثقافة.