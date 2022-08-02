بوقت قياسي.. مستشفى الملك عبدالعزيز التخصّصي بالجوف يُنقذ مريضة تعرّضت لسكتة دماغية

جديرٌ بالذكر أن صحة الجوف ممثلة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصّصي قامت أخيراً بتفعيل مسار الجلطات الدماغية، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الجوف، وهو يعد من أهم برامج التحول الصحي وركائزه لتحقيق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال سرعة تقديم الخدمة، والوصول في الوقت المناسب، وتقليل التكاليف في التشخيص والعلاج.