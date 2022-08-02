بوقت قياسي.. مستشفى الملك عبدالعزيز التخصّصي بالجوف يُنقذ مريضة تعرّضت لسكتة دماغية

تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصّصي بالجوف، من إنقاذ حياة مريضة في العقد السابع من العمر، تعرّضت لسكتة دماغية أدّت إلى صعوبة في الكلام والبلع مع ضعف في الجهة اليمنى.
وتمّ إعطاء المريضة مذيب الجلطات الدماغية في وقت قياسي ونقلها لاستكمال بقية الإجراءات العلاجية والفحوصات الطبية.
جديرٌ بالذكر أن صحة الجوف ممثلة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصّصي قامت أخيراً بتفعيل مسار الجلطات الدماغية، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الجوف، وهو يعد من أهم برامج التحول الصحي وركائزه لتحقيق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال سرعة تقديم الخدمة، والوصول في الوقت المناسب، وتقليل التكاليف في التشخيص والعلاج.